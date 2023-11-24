Селекционер ЦСКА рассказал, кто из нападающих «Динамо» может создать проблемы армейцам в дерби

Селекционер ЦСКА Денис Машкарин поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России против «Динамо».

«В этом матче я, прежде всего, жду победы от ЦСКА. Мы заждались стабильных побед, к которым привыкли. Сейчас идет хорошая беспроигрышная серия, но армейцы все равно не досчитываются очков. Например, таких, как с «Факелом» в Воронеже. Этих двух баллов в концовке может не хватить. Так что, я думаю, команда во встрече с «Динамо» будет настроена только на победу. Хотя соперник — сильный и, по мне, не очень удобный. Последние игры, по статистике, у ЦСКА с «Динамо» проходят довольно сложно», — приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Также Машкарин рассказал, что является фундаментом любой команды.

«Безусловно, организованная оборона — это фундамент. И если команда хорошо играет в защите против креативного, атакующего, но менее сосредоточенного на обороне своих ворот соперника, то шансов на успех у нее, конечно, больше. Но я не сомневаюсь, что Тюкавин, Смолов и другие герои атаки бело-голубых доставят в предстоящей встрече немало сложностей армейским защитникам», — добавил Машкарин.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 25 ноября на «ВЭБ Арене» и начнется в 17.30 мск.