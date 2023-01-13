Селюк не верит в трансфер Баринова в «Бешикташ»

Агент Дмитрий Селюк считает, что турецкий «Бешикташ» не купит полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Я не верю в это. «Бешикташ» не заплатит деньги, которые захочет «Локомотив». Сколько? Я думаю, 5 миллионов, да даже три не заплатят!» — приводит слова Селюка Vprognoze.ru.

Ранее агент Баринова Павел Банатин в разговоре с «СЭ» сообщил об о том, что турецкий клуб направил бумагу об интересе к игроку в «Локомотив».

Действующее соглашение хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний Баринов провел за железнодорожников 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.