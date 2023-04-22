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Селюк рассказл, когда Гбамбле дебютирует за «Ахмат»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, когда полузащитник Нене Гбамбле может дебютировать за «Ахмат».

«Нене не тренировался две-три недели, возможно, тренерский штаб ждет, когда он будет в лучшей форме. Вчера был большой праздник для мусульман (Ураза-Байрам), может, в игре против «Сочи» он дебютирует», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

20-летний Гбамбле перешел в «Ахмат» в январе этого года, подписав контракт с грозненским клубом на три с половиной года. Во время предсезонных сборов он получил небольшое повреждение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gbamble-vozmozhno-nene-debyutiruet-v-igre-s-sochi/
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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