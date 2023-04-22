Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:42

Семак вышел на второе место среди тренеров «Зенита» по числу побед

Мария Гусева
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», вышел на второе место в истории клуба по числу побед среди тренеров, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1). Эта победа стала для Семака 122-й на посту главного тренера питерского клуба, по этому показателю он опередил Юрия Морозова.

Теперь в списке всех зенитовских тренеров Семак занимает вторую строчку, уступая Павлу Садырину (125 побед в 262 матчах). При этом для достижения подобного результата Семаку потребовалось 202 матча — по проценту побед (60,4%) он опережает Садырина (47,7%).

Из 122 побед «Зенита» при Семаке 98 было одержано в чемпионате России, 14 — в Кубке и Суперкубке страны и 10 — в еврокубках.

Семак единолично возглавляет рейтинг самых титулованных тренеров в истории петербургского клуба — на его счету 8 завоеванных с «Зенитом» трофеев.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-04-22-semak-vtoroy-trener-v-istorii-zenita-po-chislu-pobed.htm
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная России возвращается на международную арену с флагом и гимном. Что ждать от Боливарианских игр АЛБА?
Громил отель, буянил в Барвихе, кидал ЦСКА. История главного дебошира российского хоккея
Глава МВД Турции обвинил США в создании террористического государства
Захарова заявила о высылке более 20 дипломатов ФРГ из России
Украинские диверсанты устроили взрыв в локомотивном депо Мелитополя
Карчаа заявил о планах США омрачить предстоящую церемонию на АЭС «Аккую»
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Малкома выразил уверенность в том, что бразилец лучший игрок РПЛ

Селюк рассказл, когда Гбамбле дебютирует за «Ахмат»