Семак вышел на второе место среди тренеров «Зенита» по числу побед

Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», вышел на второе место в истории клуба по числу побед среди тренеров, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

В матче 24-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Динамо» (3:1). Эта победа стала для Семака 122-й на посту главного тренера питерского клуба, по этому показателю он опередил Юрия Морозова.

Теперь в списке всех зенитовских тренеров Семак занимает вторую строчку, уступая Павлу Садырину (125 побед в 262 матчах). При этом для достижения подобного результата Семаку потребовалось 202 матча — по проценту побед (60,4%) он опережает Садырина (47,7%).

Из 122 побед «Зенита» при Семаке 98 было одержано в чемпионате России, 14 — в Кубке и Суперкубке страны и 10 — в еврокубках.

Семак единолично возглавляет рейтинг самых титулованных тренеров в истории петербургского клуба — на его счету 8 завоеванных с «Зенитом» трофеев.