Селюк считает, что у Федотова менталитет небольшого клуба

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова и турнирное положение команды после 12-го тура РПЛ.

«ЦСКА в этом году выступает плохо. Мы привыкли, что ЦСКА всегда борется за чемпионство. Гинер всех приучил, что второе место, а тем более третье — это уже неудачный сезон. ЦСКА всегда славился боевым характером. Может быть, Федотов что-то не докрутил. Понятно, что первый год он занял второе место, но там была команда, в которую он пришел и уже все есть. Федотов не справляется с возложенными на него задачами. Он тренер для небольших клубов, как Гончаренко. У Федотова менталитет тренера небольшого клуба. Почему у Гончаренко не получилось в ЦСКА? Он немножко упрямый, обидчивый. Возможно, не может работать с футболистами более высокого уровня, с которыми надо находить возможность объясняться. Все травмы в ЦСКА — это тоже тренировочный процесс. У тебя есть 25 футболистов, значит, должны быть те, которые могут подменить друг друга. Если в таком клубе нет замены, что тогда говорить клубам с гораздо меньшим бюджетом?» — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

После 12 туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).

29 октября «Краснодар» на выезде сыграет против ЦСКА. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.