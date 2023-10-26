ЭСК признала, что арбитр Иванов ошибочно не удалил Фернандеса в матче «Локомотив» — «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) отчиталась о решениях арбитров в матчах 12-го тура РПЛ.

ЭСК посчитала ошибочными действия арбитра Сергея Иванова во втором тайме матча «Локомотив» — «Динамо» (0:0). Ранее железнодорожники обратились в комиссию из-за неудаления защитника бело-голубых Роберто Фернандеса на 57-й минуте встречи.

«Судья ошибочно не назначил штрафной удар и не удалил с поля игрока команды «Динамо» №6 Роберто Фернандеса на 57-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Локомотив» №7 Артемом Дзюбой, по мнению большинства членов комиссии, нарушил правила, совершив наказуемый контакт коленом с ногой соперника. Так как в данной ситуации имелись все основания для того, чтобы квалифицировать потенциальное нарушение правил лишением соперника явной возможности забить гол, большинство членов комиссии считают, что судье следовало назначить штрафной удар в пользу команды «Локомотив» и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол», — сказано на официальном сайте РФС.

«Локомотив» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Динамо»