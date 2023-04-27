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27 апреля, 20:06

Селюк заявил, что футболистам нужны представители

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова президента ЦСКА Евгений Гинера об агентах.

«Безусловно, для Гинера агенты не нужны. Из-за агентов ему приходится договариваться, объяснять. А так клуб запутывает футболиста, который бедный приходит в 16 или 18 лет и попадает в рабство клуба. Чтобы футболисты не стали рабами клубов, для этого и существуют агенты, которые юридически грамотны, которые не дают клубу беспредельничать, и которые за этим следят. У Гинера же самого юристы работают в компании, а зачем они ему нужны? Агент — это практически юрист. Более того, это человек, который разбирается и может предложить. Другое дело, а зачем Гинеру вообще штат сотрудников в ЦСКА? Он один может разбираться. Я и сам не люблю агентов, честно скажу. Слово «агент» — какое-то мелкое, дешевое. Я себя называю футбольным функционером, потому что я сам плачу деньги, я сам вкладываю деньги в развитие молодежи, выращиваю футболистов. Гинеру опытному человеку помогают востребованные люди, а 18-летнему футболисту, который нигде не учился и не знает законов — никто не нужен? Это же конфликт интересов», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил следующее: «Мое субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/selyuk-o-slovakh-ginera-pro-agentov-futbolistam-nuzhny-predstaviteli-chtoby-ne-stat-rabami
Футбол
РПЛ
Дмитрий Селюк
Евгений Гинер
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