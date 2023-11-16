Семак ответил на вопрос о будущем Ренана в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем защитника Роберта Ренана в клубе.

— Роберт Ренан не играет в РПЛ с августа и вряд ли доволен отсутствием игровой практики. При этом в матче последнего тура Кубка России с «Крыльями Советов» вы на пресс-конференции говорили о том, что он неуверенно вступал в единоборства, в целом не очень положительно отозвались о его игре. Рассчитываете ли вы на Ренана в этом сезоне и готовы ли отпустить его в аренду?

— Мы на всех игроков рассчитываем абсолютно в равной степени. Смотрим, кто как выглядит на тренировочных занятиях, как себя проявляет и в товарищеских, и в официальных матчах и из этого уже делаем выводы, кто играет. На сегодняшний день Нуралы Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но еще раз повторюсь, что Ренан — очень серьезный актив клуба, молодой игрок. Ему нужно время на адаптацию, так же как и некоторым другим игрокам, чтобы чаще появляться в составе и получать больше игровой практики. Если будут предложения, опять же те, что устроят клуб и игрока, мы их будем рассматривать независимо от того, как много футболист играет или не играет. Еще раз повторюсь: каждый игрок должен хотеть играть в этой команде. Если есть какие-то вопросы, он всегда может их обсудить и с клубом, и с главным тренером и найти решение, которое устроит всех.

Ренан выступает за «Зенит» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 20-летний бразилец принял участие в 8 матчах команды во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2028 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.