Семак рассказал, кто пропустит товарищеский матч «Зенита» с «Нефтчи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто не сможет сыграть в товарищеском матче против «Нефтчи» по медицинским показателям.

— Как состояние Матео Кассьерры, что сказали врачи? Большая группа игроков улетела в сборные, кто их заменит и кто начнет матч в линии нападения в Баку?

— Что касается состава, действительно, кто-то уехал в сборные, кто-то у нас травмированный. Состав пополним ребятами из второй команды, такая практика у нас уже есть, мы возьмем с собой на выезд человек 5-6. Что касается Матео Кассьерры, у него небольшое повреждение, он не сможет принять участия в этой игре, не полетел в сборную. Из травмированных игроков все продолжают реабилитацию, в том числе и Марио Фернандес, который начинает занятия в общей группе фрагментарно. Остальные все делают по своему плану. Чуть позже ждем Васильева и Караваева. Есть небольшое повреждение у Ерохина, который тоже не сможет принять участия в матче против «Нефтчи». Что касается того, кто начнет игру в атаке, мы посмотрим. У нас есть варианты. Решим, кто начнет. Возможно, Изидор, возможно, Мантуан. Есть кому сыграть.

— Не так много времени до зимней паузы, осталось всего несколько официальных матчей. Есть ли план в эту паузу, имею в виду не зимнюю, а ту, которая сейчас — на игры сборных, улучшить какие-то игровые аспекты, или больше задачи по восстановлению, тонуса и игровой формы?

— Конечно, главная задача — тонус и игровая форма, потому что мы не можем наигрывать состав — погодные условия не позволяют много работать над какими-то техническими или тактическими элементами. Первоочередная задача — это поддержка того игрового тонуса, который есть у нас.

— Михаил Кержаков сказал, что он в Баку ни разу не был. Были ли вы? И тот же вопрос, что и ему — удастся ли немножечко времени выкроить для того, чтобы посмотреть на город не только из окна автобуса и отеля?

— Да, я был в Баку. Город мне очень понравился. Что касается времени, надеюсь, что будет возможность прогуляться, посмотреть на город. Думаю, он меняется, становится современным городом, много строится. Поэтому, как человеку, достаточно любящему путешествия, мне интересно будет посмотреть на нынешний Баку.

«Зенит» сыграет против «Нефтчи» в Баку в субботу, 18 ноября. Начало матча — в 20.00 (мск).