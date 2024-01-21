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Сегодня, 18:58

Семак — о ситуации с Круговым: «Отношусь нормально. Это спорт, это футбол»

Виктория Кравченко
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Главный тренер Сергей Семак рассказал, как относится к трансферу защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА и его переводу в дубль петербургской команды до истечения контракта с сине-бело-голубыми.

«Абсолютно нормально. Это спорт, это футбол. У него заканчивается контракт — не смогли договориться. Что касается того, что его перевели в «Зенит» — 2, то это тоже прерогатива клуба. С точки зрения игровой составляющей — это игрок обоймы с российским паспортом. Думаю, у нас есть, кому сыграть, кем заменить. Да, это доморощенный игрок с российским паспортом, но я думаю, мы справимся», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых. Однако, по информации «СЭ», ЦСКА рассматривает вариант с арендой Кругового из «Зенита-2».

Данил Круговой
Сергей Семак
ФК Зенит
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