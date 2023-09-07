Федоров жалеет, что Рязанцев решил завершить карьеру

Бывший капитан «Рубина» Андрей Федоров отреагировал на решение экс-игрока казанского клуба Александра Рязанцева завершить карьеру.

«Мне жалко, что он завершает карьеру он бы еще помог «Торпедо». Еще мог поиграть. Не знаю, где он себя найдет. Мы общались с ним, но даже как-то об этом не разговаривали. Мы виделись последний раз, когда перед сезоном контрольную игру «Рубин» играл с «Торпедо». Я был на этой игре, мы общались. У него тогда таких мыслей не было, сейчас, может быть, потому что не играет. Может быть, травма и из-за этого решил закончить. Сложно сказать. Это очень грамотный, умный футболист. Если он захочет, может попробовать себя на должности тренера или менеджера. Жалко, что он решил завершить карьеру. Он бы еще помог «Торпедо», — приводит слова Федотова Metaratings.ru.

37-летний Рязанцев выступал за «Москву», «Рубин», «Зенит», «Амкар», «Химки» и «Торпедо». Рязанцев является трехкратным чемпионом России, трижды выигрывал Суперкубок и два раза побеждал в Кубке страны.