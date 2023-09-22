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Сегодня, 11:59

Семак — об уходе Бакаева в аренду: «Зелимхан молодец, ему очень непросто пришлось»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился мнением об аренде «Аль-Вахдом» полузащитника Зелимхана Бакаева.

— На этой неделе Зелимхан Бакаев уехал в команду из ОАЭ. Как это предложение возникло и есть ли шанс у него по возвращении в «Зенит» в следующем сезоне еще раз попробовать и закрепиться в составе?

— Конечно, шанс есть. Мы разговаривали с Зелимханом месяца полтора назад, когда он попросил — было у него несколько матчей и была возможность выиграть конкуренцию и стать игроком стартового состава, это не произошло. Он подошел ко мне и спросил: «Сергей Богданович, если будут предложения из другого клуба, можете меня отпустить в аренду, мне нужно немножко перезагрузиться?» Я ему сказал: «Конечно, если будет вариант, приходи — обсудим. Если у нас не будет форс-мажора и будет возможность тебя отпустить, мы так и сделаем». Что в принципе и произошло. Зелимхан молодец, ему очень непросто пришлось. Очень эмоциональный характер, большие амбиции. Каждый день приходить, выкладываться на 100 процентов, при этом вносить в команду только позитив... Думаю, это говорит о его прекрасных и человеческих качествах, и профессиональных. Думаю, в футбольной судьбе все дальнейшие его шаги будут абсолютно правильные. То, что мы ждем его возвращения... Конечно, если нам нужно будет и он захочет, мы будем рады и надеемся, что он сможет себя проявить. Хотя за время пребывания в «Зените» он сыграл больше 30 матчей, забил три гола, отдал три голевые передачи, статистика не та, которую он ожидал, но тоже неплохая. Нельзя сказать, что это было зря потраченное время.

Бакаев выступал за «Зенит» с 2022 года. 19 сентября сине-бело-голубые объявили о переходе футболиста в клуб «Аль-Вахда». Команда из ОАЭ арендовала 27-летнего россиянина до конца сезона-2023/24 без права выкупа.

Зелимхан Бакаев
Сергей Семак
ФК Зенит
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