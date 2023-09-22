Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 12:04

Арбитр Кукуян назначен на матч «Спартак» — «Динамо», Москалев — на игру «Зенит» — «Локо»

Руслан Минаев
Павел Кукуян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Арбитр Павел Кукуян рассудит матч «Спартак» — «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Владислав Назаров. ВАР — Евгений Турбин.

На матч «Зенит» — «Локомотив» назначена судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым. Его ассистентами будут Андрей Образко и Алексей Ширяев.

Игру «Ростов» — ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Его ассистенты — Алексей Лунев и Игорь Демешко.

23 сентября (суббота)

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Рафаэль Шафеев; AВАР — Антон Кобзев; инспектор — Александр Колобаев.

«Балтика» — «Ахмат»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Николай Богач; инспектор — Виктор Кулагин.

«Спартак» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья — Алексей Амелин; ВАР — Евгений Турбин; AВАР — Роман Сафьян; инспектор — Алексей Тюмин.

24 сентября (воскресенье)

«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Андрей Болотенков; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Сергей Мацюра.

«Зенит» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Артем Чистяков; AВАР — Роман Усачев; инспектор — Андрей Бутенко.

«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Артур Федоров; AВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

«Краснодар» — «Урал»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Сергей Каруненко; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Евгений Буланов; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Александр Гончар.

25 сентября (понедельник)

«Факел» — «Рубин»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ян Бобровский; ВАР — Василий Казарцев; AВАР — Сергей Чебан; инспектор — Анатолий Цветнов.

«Спартак» с 13 очками занимает 6-е место после 8 туров РПЛ. «Динамо» — на 4-м месте с 15 очками.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
Павел Кукуян
Павел Шадыханов
Сергей Карасев (судья)
9
22
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж новой Lada Granta Sport
Путин пошутил о просьбе Грефа выделить 1 млрд рублей для учебного IТ-проекта
Умерла актриса Нина Беляева
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Николай Заболотный: «В РПЛ тенденция: при отсутствии результата всегда виноват тренер»
Точилин: «Черчесов дышит мне в спину? Пожалуйста»
Мартинс о давлении фанатов на «Спартак»: «Чем сильнее любишь, тем живее реагируешь»
Семак — о рукопожатии с Дзюбой: «Я всегда открыт, пожалуйста»
Мартинс — о матче «Спартак» — «Динамо»: «Дерби не бывают легкими»
Кассьерра — об игре с «Локомотивом»: «Готовы к тому, что нас ждет непростой матч»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — об уходе Бакаева в аренду: «Зелимхан молодец, ему очень непросто пришлось»

Мартинс о давлении фанатов на «Спартак»: «Чем сильнее любишь, тем живее реагируешь»