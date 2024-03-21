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21 марта, 11:38

Семак: «Надеюсь, Караваев будет готов сыграть с «Црвеной Звездой»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии игроков перед товарищеским матчем с «Црвеной Звездой».

— Вячеслав Караваев пропустил некоторое время, восстановился и снова получил травму. Как его состояние, когда он сможет играть?

— Надеюсь, что он готов будет играть послезавтра. Посмотрим, насколько он готов, потому что этот игрок важный для нас, естественно. Мы ждем его возвращения. Сейчас посмотрим, в каком состоянии он находится. Думаю, учитывая плотность календаря, нам нужны все игроки, которые у нас есть.

— Иван Сергеев и Матео Кассьерра в своих сборных, оба центральные нападающие. В матче против «Црвены Звезды» кто главный претендент на эту позицию? Повлечет ли это изменение в изменениях в схеме?

— Посмотрим. Думаю, не повлечет изменение схемы. Посмотрим по тем игрокам, кому нужно давать игровую практику. И исходя из этого будем выбирать тактическую схему, по которой будем играть. Что касается вариантов замен, у нас их достаточно: может сыграть Изидор, может сыграть Мантуан. Думаю, и Ерохин может сыграть. Так что есть, кому играть.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 23 марта на стадионе «Райко Митич» и начнется в 21.00 мск.

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
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