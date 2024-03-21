Экс-защитник «Динамо» Танасиевич рассказал об отношении к России в Европе

21 марта, 12:20
Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич рассказал об отношении европейцев к России.
«Ни от кого и ничего негативного о России не слышал. Из двадцати поморщится один, может. Расскажу случай. Мой друг — известный агент в Италии — этой зимой перевез защитника Илича из «Партизана» в «Болонью». Он ждет не дождется, когда вместе прилетим в Москву! Постоянно звонит: «Когда в «Москву, когда?» Извините за мой русский, но я ему отвечал: «Ты ... [достал]! Подожди, скоро поедем», — приводит слова Танасиевича Sport24.
УЕФА отстранила российские команды от участия в еврокубках в мае 2022 года.