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21 марта, 12:20

Экс-защитник «Динамо» Танасиевич рассказал об отношении к России в Европе

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Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич рассказал об отношении европейцев к России.

«Ни от кого и ничего негативного о России не слышал. Из двадцати поморщится один, может. Расскажу случай. Мой друг — известный агент в Италии — этой зимой перевез защитника Илича из «Партизана» в «Болонью». Он ждет не дождется, когда вместе прилетим в Москву! Постоянно звонит: «Когда в «Москву, когда?» Извините за мой русский, но я ему отвечал: «Ты ... [достал]! Подожди, скоро поедем», — приводит слова Танасиевича Sport24.

УЕФА отстранила российские команды от участия в еврокубках в мае 2022 года.

Источник: Sport24
Йован Танасиевич
УЕФА
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