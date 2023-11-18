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Сегодня, 22:47

Семак рассказал о травме Мантуана в матче с «Нефтчи»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о травме, которую полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан получил в товарищеском матче против «Нефтчи» (1:2).

«Наверное, повреждение. Насколько оно серьезное и сколько времени займет реабилитация, посмотрим. Это, конечно, большая неприятность для нас», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

22-летний бразилец из-за травмы покинул поле в первом тайме. На 35-й минуте его заменил Владислав Саусь.

В текущем сезоне Мантуан провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: ФК «Зенит»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Нефтчи
Густаво Мантуан
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