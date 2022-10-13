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Сегодня, 11:31

Семак: «У Одоевского есть улучшения. Надеемся, что выздоровеет и вернется в строй»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре защитника Арсена Адамова и вратаря Даниила Одоевского.

— У Одоевского есть улучшения. Он работает по индивидуальной программе, — сказал Семак. — Мы отталкиваемся от его самочувствия. Есть заключение докторов, у которых есть свое мнение. Шаг за шагом добавляет нагрузку. Надеемся, что выздоровеет и вернется в строй.

— Адамов мало играет. В каком состоянии он находится?

— Думаю, не только у Арсена стало меньше игрового времени. Приходя в «Зенит», нужно быть готовым к конкуренции. Все зависит от Арсена. Шансы у него были и будут, чтобы проявить себя. Так же, как и у любого игрока команды.

— Из команды ушли Радимов и Зырянов. Вы принимали участие в этом?

— Нет, у меня другая сфера и другой круг обязанностей. Академия и молодежная команда — не моя зона ответственности.

19-летний Одоевский в нынешнем сезоне РПЛ провел четыре матча, в которых пропустил три мяча и сделал одну результативную передачу. Также на счету россиянина удаление в игре против «Ахмата» (0:0).

Арсен Адамов
Сергей Семак
ФК Зенит
Даниил Одоевский
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