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Сегодня, 11:25

Семак рассказал, как будет играть «Нижний Новгород» в предстоящем матче с «Зенитом»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что думает о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода»

— Я думаю, «Нижний Новгород» будет действовать агрессивно. Учитывая, что команда неплохо показывает себя в домашних матчах. Команда, проигрывая, может собраться и вернуться в игру. Есть отдельные исполнители. В этом плане команда очень крепкая.

Самый важный матч — предстоящий, в Нижнем Новгороде будут играть сильнейшие. Дальше будем готовиться к Кубку России. У некоторых игроков есть проблемы со здоровьем, насколько они серьезные, узнаем завтра. Ничего серьезного нет, но есть микроповреждения, которые требуют внимания

— В чем вы видите проблему результативности Кассьеры?

— Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Будем работать с Матео. Других способов нет. Нужно продолжать работать, терпеть. Мы видим его сильные качества, они есть. Он умеет забивать. Ему непросто играть в «Зените», но такое бывало и с другими нападающими. Надо работать и терпеть.

Тренер также рассказал, что Александра Ерохина будут поздравлять с днем рождения как обычно.

16 октября «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в 13-м туре чемпионата России. Начало — в 16.30 мск.

«Зенит» идет на первом месте турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Сергей Семак
ФК Зенит
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