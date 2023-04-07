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Сегодня, 13:22

Семак: «Шанс увидеть Барриоса с «Локо» есть. Ерохин и Мантуан пропустят игру»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, когда смогут вернуться в состав травмированные игроки.

— Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле?

— Шанс увидеть есть, он тренируется вместе с командой. Примем решение о его участии непосредственно перед матчем. Посмотрим на его состояние.

— Кто еще может пропустить игру?

— У Ерохина и Мантуана есть незначительные проблемы. Они не смогут принять участие в игре. Но к следующему матчу, скорее всего, будут готовиться.

— После дубля у Сергеева выше шансы на основу, чем у Кассьерры?

— Посмотрим на его состояние. Ваня много пропустил. Нужно понять, сколько он готов сыграть, после чего решим, кто выйдет в основе.

?Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2). Разминку на предыгровой тренировке накануне вылета команды в Москву на матч с «Локомотивом» колумбиец провел вместе с общей группой футболистов.

?Матч 22-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 9 апреля и начнется в 20:00 мск.

Вильмар Барриос
Сергей Семак
ФК Зенит
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