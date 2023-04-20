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Семак: «Я говорил, что Кассьерра забьет в нужный момент, что и случилось»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о голе форварда Матео Кассьерры в ворота «Локомотива» (2:1) в 22-м туре РПЛ.

— Последний гол «Зенита» записан на Кассьерру, а не как автогол. Это поможет ему раскрыться?

— Конечно, ему легче будет. Здесь полностью его мяч — он здорово пробил, мяч летел в ворота. То, что защитник не смог выбить, такое бывает. Принадлежность забитого мяча нет смысла обсуждать. Это очень важный гол. Я говорил, что он забьет в нужный момент, что и случилось. Все качества у него есть.

Матео Кассьерра
Сергей Семак
ФК Зенит
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