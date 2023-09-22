Семак: «Все готовы сыграть с «Локомотивом», кроме Мостового и Васильева»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о том, кто из игроков не сможет принять участия в матче 9-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Команда в обычном, привычном режиме. Немножко передохнем, потому что до этого мы провели четыре подряд официальных выездных матча:два на Кубок и два в чемпионате. Сейчас рады вернуться домой, важно для нас восстановиться. Перерыв был между теми матчами два дня, с перелетами, конечно, достаточно непросто. Весь наш акцент был на восстановлении прежде всего. По обойме все готовы сыграть на сегодняшний день, кроме Андрея Мостового, который сейчас только начинает тренироваться в общей группе, но играть еще не готов. Также Дима Васильев, который получил травму в последнем матче, и ему предстоит операция и достаточно длительное восстановление. Без этих ребят мы будем готовиться. Остальные все готовы. По «Локомотиву»... Команда не сильно изменилась после последнего нашего матча. Это вообще один из лидеров нашего российского футбола. Команда укомплектована хорошими игроками, индивидуально очень сильными. Предстоит очень интересная игра, обоюдоострая. Посмотрим. Интересно посмотреть, как мы восстановимся и какую игру покажем», — сказал Семак.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября в Петербурге и начнется в 16:30 мск.