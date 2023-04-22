Агент Малкома выразил уверенность в том, что бразилец лучший игрок РПЛ

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал то, что игрок возглавил гонку бомбардиров РПЛ.

«Какие могут быть эмоции от сезона Малкома? Только гордость. Но впереди еще несколько матчей в РПЛ. Я очень горд за Малкома, что он показывает отличный футбол и забивает. Он стал лучшим бомбардиром лиги? С уверенностью можно сказать, что Малком лучший в РПЛ», — сказал Гарсия «СЭ».

Малком по итогам матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1) стал лидером бомбардирской гонки — он оформил дубль. Теперь на его счету 18 голов в текущем сезоне. На втором месте игрок «Спартака» Квинси Промес (16).

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками.