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Сегодня, 16:09

Семак заявил, что у ребят из «Чемпионики» есть шанс попасть в «Зенит»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о важности развития детского футбола на примере проекта «Чемпионика».

«Этот проект — возможность для детей заниматься массовым спортом, но по единым методикам. А вообще, спорт сам по себе дисциплинирует, особенно в командных видах. Это точно лишним не будет. Начиная от того, как относишься к опозданиям, до взаимовыручки и того, как на тебя будут смотреть, если будешь перетягивать одело на себя, как вообще ведешь себя к коллективе. В данном случае у ребят еще есть большой бонус — возможность попасть в «Зенит». Так что у проекта одни плюсы, минусов не вижу», — приводит «РБ Спорт» слова Семака.

Проект «Зенит-Чемпионика» — первая франшиза детских футбольных школ от ФК «Зенит». Ранее клуб из Санкт-Петербурга продлил соглашение с сетью детских школ до 2027 года. За время работы данного проекта были открыты спортивные учреждения в 60 регионах России и трех странах мира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-semak-u-rebyat-iz-chempioniki-est-shans-popast-v-zenit/
Сергей Семак
Футбол
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