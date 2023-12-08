Агент Жиго: «Самуэль очень любит «Спартак» и его фанатов! Но никто не связывался насчет его возвращения»

Агент Мохаммед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самюэля Жиго, в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном возвращении защитника в «Спартак» на фоне слухов о назначении Хавьера Рибалты спортивным директором клуба.

«Не знаю, подпишет ли в итоге Рибальта контракт со «Спартаком», но вы знаете, что Самуэлю очень нравится этот клуб и его болельщики! Могу сказать, что насчет возвращения в «Спартак» никто не связывался ни со мной, ни с Самуэлем. Сэм сейчас очень счастлив в «Марселе», — сказал Бешенафи «СЭ».

Жиго перешел из «Спартак» в «Марсель» летом прошлого года. С московским клубом француз становился обладателем Кубка России.