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Сегодня, 18:39

Семак: «У «Зенита» есть нехватка российских игроков в заявочном листе»

Виктория Кравченко
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победного матча команды над самаркандским «Динамо» — 5:1 признался, что в заявочном листе не хватает российских игроков.

«У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают. У нас есть Васильев, посмотрим, как он будет выглядеть, также мы взяли Ахметова в центр поля. Российские игроки, конечно, нам нужны, но что касается замены, то на сегодняшний день у нас достаточно внутреннего ресурса для того, чтобы заменить игрока», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

В этой встрече дебютный гол за сине-бело-голубых забил 17-летний форвард Педро, который присоединился к команде зимой. Еще по одному мячу забили Марио Фернандес, Вендел, Андрей Мостовой и Дмитрий Васильев.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-01-21-sergey-semak-nuzhno-bylo-pochuvstvovat-igrovoy-tonus.htm
Сергей Семак
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