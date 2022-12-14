Семин оценил возможность своего возвращения в «Локомотив»

Легендарный тренер Юрий Семин в интервью «СЭ» в Дохе оценил возможность своего возвращения на ту или иную должность в родной «Локомотив».

— А я бы новому председателю совета директоров «Локомотива» Юрию Нагорных указал: «Посмотрите на ван Гала. Зря Юрия Палыча назад не позвали!»

— Да он еще должность мне ищет (улыбается). Никак не найдет, но ищет.

— Пойдете ли в «Локомотив», если позовут?

— Еще ж не нашли. Как я пойду? Найдут — пойдем.