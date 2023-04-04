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Сегодня, 09:55

Семин опроверг историю о том, что Овчинников якобы стрелял в него из газового пистолета

Игорь Рабинер
Обозреватель
Юрий Семин и Сергей Овчинников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Легендарный тренер, трехкратный чемпион России Юрий Семин в интервью обозревателю «СЭ» подтвердил факт, изложенный недавно полузащитником Дмитрием Тарасовым о крайне жесткой тренерской мотивации на финал Кубка России с «Уралом», но опроверг историю Олега Яровинского, будто вратарь Сергей Овчинников во времена выступлений за «Локомотив» стрелял в него и президента «Локо» Валерия Филатова через дверь из газового пистолета.

— Методы воздействия на игроков приходилось применять разные, — сказал Семин. — Сейчас вот Дима Тарасов говорит, что я что-то ему сказал (смеется).

— И не просто что-то. А вызвали перед финалом Кубка с «Уралом» в Сочи на индивидуальный разговор и сравнили его... хмм.. с фекалиями. После чего поставили в стартовый состав, и он забил гол.

— Так приблизительно и было. Жестко сказал. Такие вещи говоришь, когда хочешь игрока завести. Иной раз в выражениях не стесняешься, но это рабочий момент, на благо дела. Тарасов отлично сыграл, хотя у него до того были тяжелые травмы голеней. На каждого должен быть свой метод воздействия в зависимости от его характера. Тот же Денисов — своеобразный человек, с которым не так просто работать. Талантливые люди всегда сложные.

— Но Денисову такое слово, как Тарасову, вы бы, думаю, не адресовали.

— Ни в коем случае! Тут еще прочитал: Олег Яровинский выдумал чушь, что Овчинников по мне и Филатову стрелял через дверь из газового пистолета. Во-первых, он не может до этого дойти, а во-вторых, мы ему ничего плохого не сделали, чтобы он такое устраивал. И если про Тарасова правда, то тут какая-то байка.

Если ты работаешь с игроком каждый день, то должен знать его психологию. Понимать, кому пряник, а кому кнут. В этом работа тренера и заключается — как поднять игрока, будь то с маленькими или большими ресурсами, на его потолок, а то и выше. Тогда и будет успех.

Юрий Семин. «Надо меня возвращать, чтобы нарушить гегемонию «Зенита»! Интервью Юрия Семина
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