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Сегодня, 12:15

Семин: «Романцев мог бы работать намного дольше, если бы нашел второго Старостина»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» дал свою версию, почему тренерская карьера Олега Романцева прервалась в 52 года.

— Что касается «Барселоны» Кройфа, где Гвардиола был игроком, то различие вижу в том, что как у Кройфа, так и позже у Гвардиолы уровень игроков был выше, поэтому и возможностей строить тактику так, как они хотели, — больше. У первого были, у второго были и есть самые талантливые футболисты мира. У Романцева-то этого, конечно, не было! Но такое видение игры позволяло на протяжении всей его недолгой, считаю, тренерской карьеры — он мог бы работать значительно дольше! — ставить узнаваемый футбол и добиваться результатов.

— А в каком случае он «мог бы работать значительно дольше»?

— Если бы с ним все время работал такой в высшей степени профессиональный руководитель, как Николай Старостин. Был бы он во главе «Спартака» еще много лет — победная история клуба продолжалась бы намного больше. Но Николая Петровича не стало, а после него пришли новые «талантливые менеджеры». Только в другой области, а не в футболе. И Романцев не нашел с ними общий язык. А может быть, его и не надо было с ними искать. Поэтому он, по всей видимости, и ушел.

— Многие считают, что для Романцева чересчур оказалось совмещение постов главного тренера и президента клуба. Отсюда в конечном счете и эмоциональное выгорание. Согласитесь?

— Вполне возможно, что это один из факторов. Но главная причина, как я думаю: он не нашел второго Николая Петровича. Союзника в том, как он понимал футбол.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева

Олег Романцев
Николай Старостин
Юрий Семин
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