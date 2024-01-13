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Сегодня, 12:30

Семин: «Романцев — полностью кандидатура Старостина. И Николай Петрович угадал»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Олег Романцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России, трехкратный чемпион страны Юрий Семин в интервью «СЭ» вспомнил, как Олег Романцев приходил в «Спартак» главным тренером.

— Вы помните, когда в начале 1989 года Романцева назначили в «Спартак», чего в московской футбольной тусовке ожидали от красно-белых с молодым тренером вообще без опыта работы в высшей лиге и после скандальной отставки Бескова? И стало ли сюрпризом его назначение?

— Стало, вне сомнений! С другой стороны, все прекрасно понимали, что Старостину надо верить. И он угадал.

— Вы когда-нибудь говорили со Старостиным, почему он выделил именно Романцева?

— Я с Николаем Петровичем разговаривал только тогда, когда был игроком красно-белых. Знаю, что меня в «Спартак» рекомендовали профсоюзы, частью которых клуб был. Конкретно — Сергей Полевой, а также руководители ВЦСПС. Но Николай Петрович выбрал Олега.

— Перед матчем с «Жальгирисом», который стал первым для Романцева в «Спартаке», Старостин сказал ему: «Если сегодня проиграем, мы оба положим на стол партбилеты».

— Видишь, он сказал: «У нас с тобой». Вот что в этой фразе главное. Потому что Старостин за Романцева поручился и отвечал. Это была его кандидатура.

— На начальнике команды лежала тем большая ответственность, что именно он инициировал увольнение Бескова. Кстати, а вы были членом КПСС?

— Был. Когда заканчивал играть в Краснодаре и нужно было поступать в Высшую школу тренеров, вступление в партию было крайне желательно. И меня в нее приняли. Никогда не грозили, что отберут партбилет, и я никуда его не сдавал. Надо его найти, где-то лежит.

Олег Романцев и&nbsp;Юрий Семин. «Говорю Олегу: «Возвращайся в любом качестве! Без тебя у «Спартака» побед не будет». Семин — о наследии Романцева

Олег Романцев
Николай Старостин
Юрий Семин
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