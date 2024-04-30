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Сегодня, 17:44

Семин считает, что «Локомотив» должен сохранить Миранчука и Жемалетдинова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал будущее полузащитников команды Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

«Антон с точки зрения профессиональных качеств — лидер этой команды, как и Рифат Жемалетдинов. К тому же они оба воспитанники клуба. Это два игрока, вокруг которых могла бы строиться команда. С ними команда будет сильнее», — цитирует Семина Sport24.

Контракты обоих футболистов с «Локомотивом» истекают летом этого года. В текущем сезоне 28-летний Миранчук провел за железнодорожников 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.

В активе 27-летнего Жемалетдинова пять голов и одна результативная передача в 22 встречах.

Источник: Sport24
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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