Семшов считает, что Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом

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Экс-игрок «Торпедо» Игорь Семшов рассказал, что думает об информации о том, что Артем Дзюба может перейти в московский клуб.
«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артем — свободный агент, он перейдет в тот клуб, который будет в нем заинтересован.
Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Все будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть и решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать. Команды, которые заинтересованы в Дзюбе будут тщательно все взвешивать перед оформлением сделки», — сказал Семшов Metaratings.ru.
В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.
После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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Основные источники исследования