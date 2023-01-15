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Сегодня, 20:26

Семшов считает, что Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Торпедо» Игорь Семшов рассказал, что думает об информации о том, что Артем Дзюба может перейти в московский клуб.

«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артем — свободный агент, он перейдет в тот клуб, который будет в нем заинтересован.

Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Все будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть и решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать. Команды, которые заинтересованы в Дзюбе будут тщательно все взвешивать перед оформлением сделки», — сказал Семшов Metaratings.ru.

В данный момент 34-летний Дзюба является свободным агентом. В ноябре 2022 года он покинул «Адану Демирспор», в составе которой забил 1 гол в 5 матчах.

После 17 туров РПЛ «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

 

Источник: https://metaratings.ru/news/semshov-dzyuba-mozhet-pomoch-torpedo-svoim-opytom-kak-i-lyuboi-rossiiskoi-komande-220103/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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обе забьют - да

22%

1.65
Артем Дзюба
Игорь Семшов
ФК Торпедо (Москва)
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