Спортивный директор ЦСКА рассказал об обстоятельствах перехода защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода»

Сегодня, 20:20
Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал об обстоятельствах перехода защитника Ильи Агапова из «Нижнего Новгорода».
— Для любого трансфера должна созреть ситуация. Напомню, что Дивеева мы покупали, когда он был игроком второй команды. А первый наш интерес к нему был, когда он еще не сыграл ни одного матча в РПЛ. У нас есть опыт по подбору именно центральных защитников. Как примеры — Бекао, Бийол.
— Уже к этому моменту имелось ощущение, что Агапов — игрок сборной?
— Нет. Это, скорее, был для нас отягощающий момент в переговорах. Можно этим оперировать при согласовании суммы трансфера. Но Роману Юрьевичу [Бабаеву] удалось хорошо провести переговоры.
Агапов был вызван на ноябрьские товарищеские матчи сборной России с Узбекистаном и Таджикистаном, но на поле он так и не появился, — сказал Мовсесьян Sport24.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования