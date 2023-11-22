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Сегодня, 20:49

Сенников: «Александр Мостовой может стать топ-тренером в России»

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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового в тренерской деятельности.

«Возможно, Мостовой будет топ-тренером России. У него огромный опыт футболиста, работал с хорошими тренерами. Понятно, что он еще не работал в клубе, только был главным в медийной команде. Мостовой — человек с именем», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

55-летний специалист начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.

Ранее бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказывал, что Мостовой прогрессирует и уже готов возглавить какой-нибудь клуб. В СМИ появлялась информация про возможную стажировку Александра в воронежском «Факеле».

Источник: РБ Спорт
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