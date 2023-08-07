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РПЛ

Сегодня, 21:09

Сенников считает, что через несколько туров «Зенит» будет не обыграть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о ситуации санкт-петербургского «Зенита», который в первых 3 матчах чемпионата России набрал всего 4 очка.

«Зенитовцы немножко забуксовали и постараются выиграть сейчас в Кубке у «Крыльев Советов». То, что матч будет проходить в Самаре, для таких команд, как «Зенит», не имеет значения. Какая ему разница, где играть? Почему «Зенит» не очень хорошо стартовал в чемпионате? Видно, что у него игроки не набрали оптимальную форму. Тот же Марио Фернандес ее не набрал, а Вендел только начал тренироваться. Я думаю, пройдет два-три тура — и «Зенит» окажется в такой форме, что его будет уже не обыграть», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После трех туров таблицу РПЛ возглавляют «Спартак» и «Краснодар», набравшие по 9 очков. «Зенит» отстает от лидеров на 5 баллов.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005266410_sennikov_cherez_dva-tri_tura_zenit_budet_uje_ne_obyigrat
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК Зенит
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