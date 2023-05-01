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Сегодня, 14:43

Сенников считает, что Дзюба сейчас является ключевым звеном в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном продлении контакта московского клуба с форвардом Артемом Дзюбой.

«Думаю, ему последует предложение о продлении контракта с клубом. «Локомотиву» нужен нападающий, но есть ли еще альтернативы? Плюс Артем подходит по стилю игры железнодорожникам. Дзюба сейчас ключевое звено, ничего не надо менять, когда все получается. На сколько продлевать контракт надо с Артемом? Это уже надо смотреть на желание игрока, клуба и находить общий язык. Понятно, что он в ближайших год еще точно поможет «Локомотиву», но что будет дальше — неясно», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

В матче 25-го тура РПЛ с «Химками» (5:1) Дзюба оформил дубль. Всего на счету 34-летнего форварда в текущем сезоне 8 голов в 10 играх за железнодорожников.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-dzyuba-seichas-klyuchevoe-zveno-v-lokomotive-nichego-ne-nado-menyat-247619/
Артем Дзюба
Дмитрий Сенников
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