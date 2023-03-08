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Сегодня, 10:14

Сергей Карасев объяснил, почему пустые трибуны мешают судьям работать

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему пустые трибуны мешают судьям работать.

«Любой судья скажет: чем больше болельщиков, тем лучше. В идеале — полный стадион. Мы бывали практически на всех топовых аренах. Какая атмосфера на полном «Камп Ноу»! А если бы он был пустой? Впервые я отсудил матч без зрителей еще до пандемии. Встречались Болгария и Чехия, когда трибуны закрыли из-за поведения болельщиков в игре с англичанами. Я вышел на стадион, где эхо, и это было ужасно. У судей и футболистов другие эмоции, другой кураж. Словно товарищеский матч. Это неприятно и как-то не по-футбольному. Чувствуешь себя не на своем месте», — приводит «Чемпионат» слова Карасева.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5024011-sergej-karasyov-rasskazal-pochemu-pustye-tribuny-meshayut-sudyam-rabotat.html
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