Сергей Карасев объяснил, почему пустые трибуны мешают судьям работать

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, почему пустые трибуны мешают судьям работать.

«Любой судья скажет: чем больше болельщиков, тем лучше. В идеале — полный стадион. Мы бывали практически на всех топовых аренах. Какая атмосфера на полном «Камп Ноу»! А если бы он был пустой? Впервые я отсудил матч без зрителей еще до пандемии. Встречались Болгария и Чехия, когда трибуны закрыли из-за поведения болельщиков в игре с англичанами. Я вышел на стадион, где эхо, и это было ужасно. У судей и футболистов другие эмоции, другой кураж. Словно товарищеский матч. Это неприятно и как-то не по-футбольному. Чувствуешь себя не на своем месте», — приводит «Чемпионат» слова Карасева.