Семак: «Мы подумаем, кто будет дальше бить пенальти, Кузяев или кто-то другой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему большую часть пенальти в этом сезоне исполняет полузащитник питерской команды Далер Кузяев.

— Почему в этом сезоне большинство пенальти исполняет именно Кузяев?

— У нас была очередность — те, кто забивает, продолжает бить дальше до незабитого. Мы должны поговорить с игроком, насколько он уверен в себе. Дальше выберем, кто будет исполнять 11-метровый — это будут Далер или кто-то другой, подумаем.

В матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН» Кузяев не смог реализовать 11-метровый, ударив выше ворот.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.