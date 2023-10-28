Семак: «Только Адамов у нас на 100 процентов готов. Васютин приболел, Кержаков набирает форму»

у нас был только Адамов на сто процентов готов к этому матчу.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему вратарь Денис Адамов вышел в старте на матч 13-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

— По Денису Адамову вас неделю назад спрашивали уже. Не будем повторяться, уточним. Он выходит в основе, потому что он лучше всех вратарей играет ногами? Это для вас первостепенный компонент?

— Нет, для меня это не первостепенно, естественно. Главное, чтобы вратарь надежно играл в воротах, уверенно, меньше ошибался. Что касается игры ногами, конечно, это хорошая опция, которая позволяет хорошо выходить из обороны. Мы это прекрасно понимаем, но это не является приоритетом. На сегодняшний день Васютин чуть приболел, а Миша Кержаков после травмы набирает форму. Поэтому по сути у нас был только Адамов на сто процентов готов к этому матчу.

«Зенит» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.