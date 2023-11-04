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Судейство

Сегодня, 20:07

«Факел» — «Спартак»: изменился текст решения ЭСК об удалении Бабича. Почему так произошло?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Срджан Бабич («Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня было опубликовано решение экспертно-судейской комиссии РФС по одному из эпизодов матча 13-го тура чемпионата России «Факел» — «Спартак» (2:0).

Вот в каком виде находится текст сейчас:

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Срджану Бабичу на 70-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, удалил с поля игрока команды «Спартак» №6 Срджана Бабича на 70-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» №20 Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный, так как игрок обороны не думал о безопасности соперника. По этой причине, комиссия единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение игроку команды «Спартак» за безрассудное поведение, ставшее для него вторым предупреждением в матче, в связи с чем, он был удален с поля.

В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только подтвердил идентификацию игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР».

Но изначально последний абзац решения выглядел так:

«В свою очередь, комиссия отмечает тот факт, что решение о вынесении предупреждения судья матча принимал единолично, а ВАР только оказал помощь в идентификации игрока, нарушившего правила игры, что не противоречит протоколу ВАР».

Такой же эта часть решения осталась на видео, с помощью которого разъясняется вердикт комиссии.

Почему же внесено изменение? И все-таки что сделал ВАР Андрей Фисенко — оказал помощь в идентификации игрока или подтвердил идентификацию игрока?

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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