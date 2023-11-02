Зиньковский: «Я много где играл, поле в Воронеже не самое худшее»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский в разговоре с «СЭ» высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже.

«Поле в Воронеже не самое худшее. Где хуже? Я много где играл, много видел», — сказал Зиньковский «СЭ».

После матча против «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2) Гильермо Абаскаль раскритиковал качество поля в Воронеже: «В таких условиях играть трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться... При таком состоянии поля, наверное, «Факел» — лучшая команда в чемпионате».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров.