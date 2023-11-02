Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:51

Игнатов — о словах руководителей «Факела» о поле в Воронеже: «Если бы мы выиграли, таких разговоров бы не было»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Михаил Игнатов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов в комментарии для «СЭ» высказался о качестве поля на стадионе в Воронеже.

– Было ли поле в Воронеже худшим, на котором ты играл?

– «Факел» в 2019 году – было так же.

– Как реагировал на слова руководителя воронежского клуба, который сказал, что поле для всех равное? Даже камень в сторону Абаскаля за это бросил.

– Такие разговоры всегда были. Кому-то поле нравится, кому-то нет. Если бы мы выиграли, таких разговоров бы не было. Да, поле хоть и не самого лучшего качества, но одинаковое для всех. Просто, может, они были лучше к нему готовы.

– На хорошем поле «Спартак» бы обыграл «Факел»?

– А это мы уже не узнаем. Поле было такое, какое было, – сказал Игнатов «СЭ»

После матча против «Факела» в 13-м туре РПЛ (0:2) Гильермо Абаскаль раскритиковал качество поля в Воронеже: «В таких условиях играть трудно. Очевидно, что к таким матчам невозможно подготовиться... При таком состоянии поля, наверное, «Факел» – лучшая команда в чемпионате».

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов ответил Абаскалю: «Спартаку» надо искать проблемы в себе. Если честно, без разницы, что говорит Абаскаль. В принципе неинтересна его оценка, вообще безразлична».

«Спартак» с 20 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров. В последнем матче московский клуб на выезде уступил «Факелу» (0:2).

Михаил Игнатов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Обсудить
Читайте также
«Нас будут судить по последней игре сезона». Жамнов — о сенсационном лидерстве «Спартака»
«Наши горячие парни действовали на эмоциях». Дагестанские бойцы ММА — о беспорядках в аэропорту Махачкалы
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Зенит» — «Ахмат» и другие матчи
Зиньковский: «Я много где играл, поле в Воронеже не самое худшее»
«Факел» показал, как выглядит поле стадиона через два дня после матча со «Спартаком»
Ренан может уйти из «Зенита» — бразильца не устраивает количество игрового времени
Терехин: «Один Дзюба не вытащит сезон «Локомотива»
Классен: «Беседы с психологом помогают переосмыслить отношение к происходящему, направить свои мысли на позитив»
Корнеев считает, что «Краснодар» не станет чемпионом в этом сезоне: «Прыгнули выше головы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Литвинов рассказал, о чем с ним разговаривал Галицкий

Зиньковский: «Я много где играл, поле в Воронеже не самое худшее»