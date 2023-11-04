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Судейство

Сегодня, 16:29

ЭСК: Безбодоров верно удалил защитника «Спартака» Бабича в матче с «Факелом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия РФС оценила эпизод с удалением защитника «Спартака» Срджана Бабича в матче против «Факела» (0:2) в 13-м туре РПЛ.

27-летний серб получил вторую желтую карточку во втором тайме матча. На 70-й минуте он в своей штрафной площади попал ногой в лицо форварда воронежцев Евгения Маркова. «Факел» получил право на исполнение пенальти, а Бабич покинул поле.

В комиссии посчитали, что арбитр Владислав Безбородов, который обслуживал встречу, верно удалил Бабича.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок при попытке сыграть в мяч высоко поднятой ногой совершил контакт стопой с лицом атакующего игрока команды «Факел» Евгения Маркова, который комиссия квалифицирует как безрассудный», — приводит слова решения официальный сайт РФС.

Кроме того, в ЭСК отметили, что Безбородов единолично принял решение о вынесении желтой карточки, а ВАР помог арбитру идентифицировать игрока, который нарушил правила. Ранее «Спартака» обратился в ЭСК РФС с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР в этом эпизоде.

Источник: РФС
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Срджан Бабич
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