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Судейство

Сегодня, 17:34

Николаев — о решении ЭСК о второй желтой карточке Бабичу: «На вопросы может ответить только запись переговоров арбитров»

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» решение ЭСК поддержать главного арбитра матча 13-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» (2:0) Владислава Безбородова в эпизоде с вынесением второго предупреждения игроку красно-белых Срджану Бабичу на 70-й минуте.

«Решение ЭСК — это закон для нас. Хотя кто-то может не соглашаться, могут быть какие-то сомнения. Были моменты, когда решение ЭСК вызывало споры. Описания этих моментов тоже иногда оставляют вопросы. «Спартак», наверное, обращался, потому что Безбородов не сразу показал вторую желтую карточку Бабичу. Видимо, они подумали, что подсказал ВАР, что, по их мнению, противоречит протоколу. Я думаю, что это могло быть связано с тем, что в ВАР-центре проверяли правильность решения о нарушении правил, а не тем, чтобы подсказать Безбородову о том, что у Бабича вторая желтая карточка. Да, вопросы есть, они остаются. В этой ситуации на них может ответить только запись переговоров арбитров. Мы можем только догадываться», — сказал Николаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В ЭСК отметили, что Безбородов единолично принял решение о вынесении желтой карточки, а ВАР помог арбитру идентифицировать игрока, который нарушил правила. Ранее «Спартака» обратился в ЭСК РФС с просьбой проверить соблюдение протокола ВАР в этом эпизоде.

ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Владислав Безбородов
Срджан Бабич
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