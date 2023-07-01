Семак — о будущем Бакаева: «Не слышал о предложении от «Локомотива»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не в курсе о предложении «Локомотива» по полузащитнику Зелимхану Бакаеву.

— Была информация, что «Локомотив» сделал предложение по Бакаеву, но клуб отказался. Какова вероятность, что он будет получать больше игрового времени?

— Я рассчитываю на всех игроков в составе. Поздравляю Зелимхана с днем рождения. Количество игрового времени зависит от того, как игрок проявляет себя. Не слышал о предложении от «Локомотива». Может, руководство и получало, но я слышу впервые. Предложения рассматриваются исходя из желания игрока и интересов клуба.

26-летний Бакаев выступает за «Зенит» с 2022 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.