Силкин заявил, что Тюкавин может заиграть в Европе

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил вероятность перехода форварда бело-голубых Константина Тюкавина в европейский клуб.

«Тюкавин проводит шикарный сезон, да в начале у него были трудности, но сейчас он забивает в каждой игре. Не просто же так на него обратили внимание европейские клубы. Ему по силам заиграть в Европе, он старательный парень. Главное, чтобы он не сбавил требования к себе», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний нападающий провел 36 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 17 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован мадридский «Атлетико».