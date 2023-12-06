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Сегодня, 19:33

Сергей Силкин считает, что «Динамо» поборется за чемпионство

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о шансах команды в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Сейчас «Динамо» показывает очень неплохой футбол, это может принести результат. Видно, что команда понимает требования тренера, каждый четко выполняет установки Лички. «Динамо» сто процентов поборется за чемпионство, у него все для этого есть. Главное, чтобы они не теряли очки там, где этого делать не нужно. В первом круге бело-голубые раздаривали очки соперникам. Сейчас права на ошибку уже нет», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году. В текущем сезоне чемпионата России бело-голубые занимают третье место, набрав 31 очко в 17 матчах. Лидером является «Краснодар» (35).

Источник: РБ Спорт
Сергей Силкин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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