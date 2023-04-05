Юран: «Могу заверить, что «Пари НН» не покинет РПЛ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его команда точно не покинет РПЛ.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана.

«Команда находится в пограничном состоянии, ситуация непростая, но не критичная. Здесь парни — бойцы. У них есть мотивация. Могу заверить, что команда не покинет РПЛ. Сегодня поставил задачу перед собой и парнями избежать переходных матчей. Эта задача решаемая, и я думаю, что мы справимся», — сказал Юран в интервью клубному YouTube-каналу.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 19 очками после 21 тура.