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Ари: «Отстранение сильно снижает мотивацию игроков в РПЛ. Как только вернут, Россия будет в топе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о будущем российского футбола.

«Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков. Все футболисты хотят играть с сильнейшими командами мира. В стране очень много сильных команд и талантливых игроков. Кроме того, приезжают хорошие легионеры, которые подают молодым русским парням пример того, как надо играть. Как только Россию вернут назад и все станет как раньше, уровень футбола в стране начнет стремительно расти. Россия обязательно будет в топе», — приводит слова Ари Sport 24.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-ari-otstraneniye-silno-snizhayet-motivatsiyu-igrokov-v-rpl-kak-tolko-vernut-rossiya-budet-v-tope
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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Сборная России по футболу
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