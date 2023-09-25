Севикян получил все необходимые документы для выступления за сборную Армении

В пресс-службе сборной Армении ответили на вопрос «СЭ» о ситуации с документами полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна для выступления за национальную команду.

В понедельник, 25 сентября 22-летний футболист получил вызов в сборную Армении, о чем сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

«Эдгар Севикян получил все необходимые документы для выступления за сборную Армении, когда и, если он будет вызван в состав национальной команды», — сообщили «СЭ» в пресс-службе сборной Армении.

Севикян будет находиться в расположении национальной команды с 9 по 18 октября. В рамках отбора Евро-2024 Армения сыграет со сборной Латвии (12 октября) и проведет товарищескую встречу с Северной Македонией (17 октября).

В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. Он выступал за молодежную и юношескую сборную России.