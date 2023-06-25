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Сегодня, 19:39

Шалимов рассказал, что у него нет предложений от клубов

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал, планирует ли он возобновить тренерскую карьеру.

«Когда предложения будут, я сообщу. На эту тему не очень хочу разговаривать. Если говорить на эту тему, то нужно побольше говорить. Есть ли предложения? Нет», — приводит «Спорт День за Днем» слова Шалимова.

Последним местом работы Шалимова был «Урал», из которого он был уволен в августе 2022 года. Также 54-летний специалист тренировал «Ахмат», «Химки», «Краснодар» и другие команды.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/shalimov-zayavil-chto-u-nego-net-predlozheniy-ot-klubov
Игорь Шалимов
Футбол
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